‘Koning van de soundtracks’ zal de muziek van nieuwe James Bond-film verzorgen

Niemand minder dan meestercomponist Hans Zimmer zal de muziek van de nieuwe James Bond-film, ‘No Time To Die’, verzorgen. Dat maakt entertainmentmagazine Variety bekend. De Duitser vervangt zo Dan Romer, die uit het project stapte na “creatieve meningsverschillen”.

Voor het eerst in de 58-jarige geschiedenis van de Bond-films werd een componist vervangen in de postproductiefase. Dat gebeurde nadat de Amerikaanse filmcomponist Dan Romer zich terugtrok uit het project wegens creatieve meningsverschillen.

Zimmer neemt nu over. De 62-jarige Duitser pende in zijn carrière onvergetelijke filmmuziek voor onder andere ‘Gladiator’ (2001) en ‘The Dark Knight’ (2009), bekroond met respectievelijk een Golden Globe en een Grammy Award. Daarnaast schreef hij de muziek voor talloze blockbusters waaronder ‘Inception’, ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’, ‘Interstellar’, ‘Dunkirk’, ‘Pearl Harbor’, … Voor ‘The Lion King’ uit 1995 won hij de Oscar voor beste filmmuziek.

Slechts vier maanden tijd

‘No Time To Die’ is de 25e film in de Bond-franchise. De release staat gepland voor 8 april. Zimmer heeft dus krap vier maanden om de muziek te schrijven en op te nemen, terwijl hij dit jaar al de scores van ‘Wonder Woman 1984’, ‘Top Gun: Maverick’ en ‘Dune’ voor zijn rekening neemt.

In ‘No Time to Die’ keert Christoph Waltz terug als Blofeld. Cary Fukunaga (‘True Detective’, ‘Beasts of No Nation’) zit in de regiestoel. Oscarwinnaar Rami Malek schittert naast Waltz in de rol van meesterschurk. Ook Naomie Harris maakt opnieuw haar opwachting, net als Ben Whishaw, Léa Seydoux en Ralph Fiennes.