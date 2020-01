Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan zetten stap opzij als vooraanstaande royals

De Britse prins Harry en zijn echtgenote Meghan zetten een stap opzij als vooraanstaande leden van de koninklijke familie en zullen financieel onafhankelijk worden. Dat hebben ze via op Instagram laten weten. Het stel zegt de koningin «volledig» te zullen blijven steunen, en zijn tijd over zowel het Verenigd Koninkrijk als de VS te zullen verdelen.

Prins Harry en Meghan Markle nemen meer afstand van het Britse koningshuis en willen in de toekomst zelf hun inkomen verdienen. Dat heeft het koppel laten weten in een boodschap op Instagram. “Na vele maanden van diep nadenken en discussies hebben we besloten dit jaar een nieuwe weg in te slaan binnen het instituut van het koningshuis”, klinkt het. “We zijn daarom van plan om een stap terug te nemen als ‘senior’ leden van de koninklijke familie, en een baan te zoeken om financieel onafhankelijk te worden. Intussen zullen we wel Hare Majesteit De Koningin blijven steunen.”

Pendelen tussen VS en UK

Harry en Meghan leggen verder uit welke praktische impact dat zal hebben op hun leven. “Dankzij jullie ondersteuning, vooral de afgelopen jaren, voelen we ons klaar om deze stap te zetten. We willen onze tijd verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten, maar ook dienstbaar blijven aan de koningin, het Britse Gemenebest en onze goede doelen”, melden de zoon van de overleden prinses Diana en zijn Amerikaanse vrouw. “Door onze tijd te verdelen tussen het Verenigd Koninkrijk en Noord-Amerika kunnen we onze zoon Archie de waardering voor de koninklijke tradities bijbrengen, maar ons gezin ook de ruimte te bieden om te focussen op dit nieuwe hoofdstuk, de lancering van onze nieuwe liefdadigheidsinstelling inbegrepen.”

Het koninklijk paar is al langer ontevreden over hoe ze in Groot-Brittannië behandelden worden. Vooral de manier waarop de roddelpers omgaat met het privéleven van Meghan Markle zorgt voor veel frustratie. Zo schreef Harry begin oktober nog een open brief waarin hij de praktijken van The Sun en The Daily Mirror aanklaagde. Hij vond het niet kunnen dat de tabloids een privé-brief van Markle gepubliceerd hadden. De prins diende ook een klacht in tegen de bladen.