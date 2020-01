VS weigeren Iraanse buitenlandminister visum voor reis naar VN

De Verenigde Staten hebben de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken, Mohammad Javad Zarif, een visum geweigerd voor een reis naar het hoofdkwartier van de Verenigde Naties in New York, zo heeft Zarif bekendgemaakt. “Het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft de VN naar verluidt gezegd dat het geen tijd heeft om een visum te verlenen aan Zarif”, zei de Iraanse minister dinsdag aan het persbureau Isna. Een visum weigeren aan de minister van Buitenlandse Zaken van een VN-lidstaat is een teken van “politiek bankroet”, aldus Zarif.

“We geven geen commentaar op visakwesties”, zei minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo aan verslaggevers in Washington, “dus kan ik niets anders zeggen over de reis van minister Zarif naar de Verenigde Staten”. Pompeo noemde zijn Iraanse ambtgenoot op een persconferentie wel een “eersteklaspropagandist”.

Zarif noemde de Amerikaanse droneaanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani “internationaal terrorisme” en sprak vandaag in een interview met radio NPR van een “laffe gewapende aanval” die “neerkomt op oorlog”.

Zarif was door zijn Vietnamese ambtgenoot uitgenodigd voor een bijeenkomst van de VN-Veiligheidsraad donderdag in New York.

bron: Belga