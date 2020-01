Uitvaart Frederik Vanclooster vindt plaats op 11 januari

De afscheidsplechtigheid voor Frederik Vanclooster, de 21-jarige die tijdens de voorbije nieuwjaarsnacht verdronk in het kanaal Brussel-Schelde in Vilvoorde, gaat door op zaterdag 11 januari om 15 uur in het Crematorium Daelhof in Eppegem (Zemst).

Rouwbetuigingen kunnen worden overgemaakt via de website van begrafenisondernemer Hottat of via het rouwregister dat de stad Vilvoorde gisteren opende. Dit is op woensdag en vrijdag van 14 tot 19 uur beschikbaar in De Kruitfabriek aan de Steenkaai, vlakbij de locatie aan het kanaal waar Vanclooster verdronk.

bron: Belga