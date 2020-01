Sobere hulde aan slachtoffers aanslagen van januari 2015

In Frankrijk is sober hulde gebracht aan de slachtoffers van de aanslagen van januari 2015 die een golf van andere jihadistische aanslagen in Frankrijk op gang hebben gebracht. Op 7 januari 2015 werd in Parijs een bloedige aanslag gepleegd op het satirische blad Charlie Hebdo. Vandaag heeft een honderdtal mensen verzamelen geblazen voor de vroegere lokalen van het blad. Zij hoorden de namen van de slachtoffers voorlezen.

Onder de aanwezigen waren minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner, zijn collega van Justitie Nicole Belloubet en van Cultuur Franck Riester, en onder andere burgemeester van Parijs Anne Hidalgo. Toenmalig president François Hollande, ook aanwezig , tweette dat de herinnering aan die “verschrikkelijke januaridag nog steeds aanwezig is”.

Ook aan de Boulevard Richard Lenoir, waar een politieagent is vermoord en aan de winkel Hyper Cacher, waar vier mensen zijn gedood, vonden soortgelijke sobere rituelen als het neerleggen van kransen en het aanhoren van de Marseillaise plaats.

Bron: Belga