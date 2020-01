Sadio Mané is Afrikaans Voetballer van het Jaar

De Senegalees Sadio Mané mag zich de beste Afrikaanse voetballer van 2019 noemen. Hij kreeg de onderscheiding dinsdagavond tijdens een gala van de Afrikaanse Voetbalconfederatie CAF in het Egyptische Hurghada.

De aanvaller van Champions Leaguewinnaar Liverpool was met zijn Egyptische ploegmaat Mohamed Salah en de Tunesiër Riyad Mahrez (Manchester City) een van de drie supergenomineerden. Aanvallers Ally Samatta (Racing Genk) en Percy Tau (Club Brugge) zaten eerder in een ruime groep van dertig kanshebbers.

Mané speelde vorig jaar 63 wedstrijden. Hij maakte daarin 35 doelpunten en deelde 11 assists uit. Met de Reds won hij de Champions League, het WK voor clubs en de Europese Supercup.

Voor de 27-jarige Mané is het de eerste keer dat hem de eer te beurt valt. De voorbije twee jaar eindigde hij telkens als tweede achter Salah. Mahrez won de trofee in 2016.

Ook het Afrikaanse elftal van het Jaar werd gekozen. Dat wordt gevormd door Andrey Onana (Ajax) – Achraf Hakimi (Dortmund), Kalidou Kouklibaly (Napoli), Joel Matip (Liverpool), Serge Aurier (Tottenham) – Riyad Mahrez (Manchester City), Idrissa Gana Gueye (PSG), Hakim Ziyech (Ajax) – Mohamed Salah (Liverpool), Sadio Mané (Liverpool), Pierre-Emerick Aubemayang (Arsenal).

bron: Belga