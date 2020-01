Red Dragons verlaten toernooi met overwinning tegen Tsjechië

De Belgische volleybalmannen (CEV 6) hebben het Europees olympisch kwalificatietoernooi in Berlijn in schoonheid afgesloten. Ze versloegen vandaag Tsjechië (CEV 11) met 3-2, maar dat volstond niet om uitzicht te behouden op kwalificatie voor Tokio 2020. De Red Dragons hadden hun eerste twee duels in groep allebei met 0-3 verloren, tegen Europees vicekampioen Slovenië (CEV 7) en gastland Duitsland (CEV 10). Na die twee nederlagen waren de Belgische kansen op olympische kwalificatie al quasi verdwenen. Door het setverlies tegen Tsjechië waren ze ook mathematisch uitgeschakeld.

Tegen Tsjechië haalde de ploeg van coach Dominique Baeyens het met 21-25, 28-26, 25-20, 22-25 en 19-17. In de tiebreak redden de Belgen meerdere matchballen.

Duitsland treft deze avond Slovenië. Morgen sluiten Slovenië en Tsjechië de groepsfase af.

In groep B zitten Europees kampioen Servië (CEV 1), Frankrijk (CEV 3), Bulgarije (CEV 8) en Nederland (CEV 9). De eerste twee van elke groep plaatsen zich voor de kruisfinales. Die worden donderdag gespeeld, de finale vrijdag. Enkel de winnaar van het toernooi plaatst zich voor de Olympische Spelen in Tokio.

De Red Dragons trokken naar Berlijn om een ultieme gooi naar een plaats op de Spelen te doen. In augustus kon België een eerste kans niet verzilveren op het olympisch kwalificatietoernooi in Rotterdam, waar de Verenigde Staten het ticket voor Japan pakten. De Belgen verloren er met 0-3 van de VS en Nederland en wonnen met 3-0 van Zuid-Korea.

