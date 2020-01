Organisatie Australian Open sluit uitstellen van editie van later deze maand uit

De organisatie van de Australian Open heeft de mogelijkheid tot uitstel van de editie van later deze maand (20 januari-2 februari) verworpen. “We hebben alle maatregelen genomen om de spelers te beschermen”, liet Craig Tilley, de voorzitster van de Australische Tennisfederatie noteren. Australië wordt al maanden geteisterd door hevige bosbranden. De voorbije dagen kwam ook boven Melbourne, de stad waar de Australian Open zal plaatsvinden, een giftige rookwolk te hangen. Novak Djokovic, de voorzitter van de spelersraad van de ATP en de nummer twee van de wereld, vroeg de organisatoren de Australian Open dit jaar uit te stellen indien de bosbranden, die al 25 levens kostte, en de bijhorende rook een gevaar konden vormen voor de gezondheid van de spelers.

Craig Tilley liet weten een uitstel niet als een optie te beschouwen. “Op basis van de informatie die we nu hebben – en in de wetenschap dat de kwalificaties volgende week beginnen – voorzien wij geen vertraging in het speelschema. We hebben alle maatregelen genomen opdat de Australian Open kan plaatsvinden zoals gepland. Er is geen gevaar voor de inwoners van Melbourne. De dichtstbijzijnde branden bevinden zich nog steeds op meerdere honderden kilometers van de stad. De gezondheid en veiligheid van spelers, personeel en toeschouwers is altijd een prioriteit voor ons geweest. Er is geïnvesteerd in extra middelen waarmee het weer en de luchtkwaliteit voortdurend geanalyseerd kunnen worden.”

Tilley liet verder weten dat de eventueel vervuilde lucht op dezelfde manier als een hittegolf of zware neerslag zal worden behandeld. Scheidsrechters kunnen wedstrijden onderbreken indien de luchtkwaliteit te vervuild is om verder te spelen. Melbounrne Park bezit bovendien drie stadions met een dak en acht indoorcourts.

Tennissers als Nick Kyrgios en Ashleigh Barty zetten de voorbije dagen al hulpacties op. Kyrgios zal bij elke ace 62 euro doneren aan de slachtoffers. Barty schenkt haar volledig prijzengeld van het WTA-toernooi in Brisbane aan het Rode Kruis.

bron: Belga