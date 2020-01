Oppositieleider Guaido eist voorzitterschap parlement weer op

De Venezolaanse oppositieleider Juan Guaido is er vandaag in geslaagd het parlementsgebouw in Caracas binnen te geraken en de eed af te leggen als parlementsvoorzitter. Tijdens een chaotische zitting wist hij zo het voorzitterschap weer op te eisen, nadat een dissident oppositielid zondag die functie van hem had overgenomen. Guaido, de belangrijkste tegenstander van president Nicolas Maduro, wilde zondag herkozen worden tot parlementsvoorzitter. Maar door de uitvoerige controles van de ordediensten kreeg hij geen toegang tot het gebouw. Luis Parra, een oppositielid dat kritisch staat ten opzichte van Guaido, maakte van de gelegenheid gebruik om zichzelf tot parlementsvoorzitter uit te roepen. Guaido veroordeelde dat manoeuvre “parlementaire coup”.

Ook vandaag probeerde de Bolivariaanse Nationale Garde Guaido de toegang tot het parlement te ontzeggen. Maar de oppositieleider slaagde er, samen met een honderdtal parlementsleden die hem steunen, toch in om zich een toegang tot het gebouw te forceren. In het halfrond legde Guaido vervolgens de eed af als parlementsvoorzitter.

Even daarvoor had in het parlement, onder leiding van Parra, nog een woelige zitting plaatsgevonden. Op het moment dat Guaido voor zijn aanhangers de eed aflegde, had Parra het gebouw alweer verlaten.

De chaotische scènes in het Venezolaanse parlement zijn een gevolg van de felle machtsstrijd die sinds vorig jaar woedt tussen Guaido en president Maduro. In januari 2019 had Guaido zichzelf uitgeroepen tot de interim-president van het land. Hij wordt in die functie ook erkend door een vijftigtal landen.

Maduro heeft Parra al erkend als nieuwe parlementsvoorzitter.

