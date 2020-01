Onbetrouwbare deuren zetten druk op personeel psychiatrisch centrum FPC Gent

De problematische kamerdeuren in het forensisch-psychiatrisch centrum (FPC) in Gent leiden tot bijkomende druk op het personeel. Eind december bleek uit testen dat de kamers van patiënten niet betrouwbaar elektronisch sluiten. Sommige deuren worden sindsdien manueel met twee personeelsleden gesloten. En nachtploegen betreden risicovolle afdelingen sinds het probleem met meer medewerkers dan dit in de reguliere werking het geval is, om risicovolle situaties te vermijden. De directie van het FPC kondigde “organisatorische maatregelen” aan nadat bleek dat een psychiatrisch patiënt zijn deur had kunnen manipuleren en zijn kamer had verlaten. Die maatregelen werden genomen om de veiligheid van het personeel te vrijwaren, maar betekenen ook bijkomend werk voor het personeel.

“We willen niet dat de veiligheid van medewerkers en patiënten in het gedrang komt”, zegt woordvoerder Sandra Vansteenkiste. “Daarom moeten we op de afdelingen waar de meest risicovolle patiënten verblijven, de werking aanpassen. Kamerdeuren worden waar nodig mechanisch gesloten, waar dit gezien het risico wenselijk is, worden afdelingen met meer medewerkers betreden en voorzien we extra toezicht.”

Maar dat vraagt bijkomende inspanningen van het personeel. “Medewerkers moeten in deze complexe werkomgeving op een aangepaste manier werken om het veilig te houden. Dat zorgt voor extra druk”, klinkt het nog.

Dat men geen absolute garantie heeft dat patiënten niet uit de kamer kunnen komen op het moment dat de deur dicht is, leidt tot een onveiligheidsgevoel, zegt de directie. Die betreurt dat men “niet voor de volle 100 procent kan vertrouwen op de veiligheid die het gebouw zou moeten bieden”.

De Regie der Gebouwen, die het relatief nieuwe gebouw in 2014 in gebruik nam, kan niet zeggen wanneer de problemen opgelost zullen zijn, maar verklaart dat het gaat om een “specifiek, gelokaliseerd probleem dat niet veralgemeend mag worden naar alle patiëntenkamers”.

Het FPC Gent biedt plaats aan 264 forensisch-psychiatrische patiënten die na een misdrijf ontoerekeningsvatbaar zijn verklaard.

