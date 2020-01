Michel biedt meer Europese hulp aan voor Australië

De Europese Unie en de lidstaten zijn bereid meer te doen om de bosbranden in Australië te helpen bestrijden. Dat heeft Europees Raadsvoorzitter Charles Michel vandaag aangegeven op Twitter. “Ik heb premier Scott Morrison elke vorm van bijstand aangeboden bij het bestrijden van de bosbranden. We steunen alle Australiërs die getroffen worden door deze ramp van ongeziene omvang”, zo tweette Michel. Tot dusver heeft de Europese Unie kaarten aangeleverd die helpen bij de reddingsoperaties.

Australië wordt al sinds september geteisterd door verwoestende bosbranden. Ze hebben intussen een gebied dubbel zo groot als België (63.000 vierkante kilometer) in de as gelegd. 25 mensen en honderden miljoenen dieren zijn om het leven gekomen. Koelere temperaturen en wat neerslag brengen nu even soelaas, maar later deze week worden weer temperaturen van 40 graden Celsius en meer verwacht.

bron: Belga