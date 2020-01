Mertens na haar zege tegen Wang: “Ik heb haar slagen goed opgevangen”

Elise Mertens (WTA 17) toonde zich tevreden met haar overwinning tegen de achttienjarige Chinese Wang Xiyu (WTA 140) in de tweede ronde van het WTA-toernooi in Shenzhen (hard/775.000 dollar). De 24-jarige Limburgse, het derde reekshoofd, won in twee sets (6-4 en 6-3). In de kwartfinales treft ze de Kazachse Elena Rybakina (WTA 36), het zevende reekshoofd. De eerste twee reekshoofden Belinda Bencic (WTA 8) en de Wit-Russische Aryna Sabalenka (WTA 11) overleefden hun tweede ronde niet. “Het was geen makkelijke match”, stak Mertens na afloop van wal. “Wang is een speelster waar we in de toekomst nog veel van zullen horen. Ze heeft enkele zeer goede slagen, maar ik heb die goed kunnen opvangen. Door zelf zeer solide te spelen, kon ik de partij naar mij toe trekken. Ik ben zeer tevreden met mijn opslag van vandaag (6 aces en 78 procent eerste ballen, red.). En ook fysiek sta ik er uitstekend voor. Daar heb ik in de winter ook hard aan gewerkt.”

“Tegen mijn volgende tegenstander, Rybakina, heb ik nooit eerder gespeeld”, vervolgde Mertens. “Maar ik heb wel al eens getraind met haar. Ze slaat heel harde ballen.”

Mertens volgde intussen ook het nieuws rond de bosbranden in Australië op. “Het is heel triest om te horen allemaal. Het raakt mij om te zien dat mensen hun huis verliezen, of dat dieren afzien. Ik heb nog de intentie om iets op touw te zetten. Ik ga alleszins zeker geld geven. Ik denk dat dat belangrijk is, want als ik mij in zo’n situatie zou bevinden, zou ik ook graag hulp willen.”

