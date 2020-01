Irak kreeg “duidelijke” en “ondertekende” brief van VS over terugtrekking, zegt Bagdad

De Iraakse ontslagnemende premier Adel Abdel Mahdi kreeg een “ondertekende”, “vertaalde” en “heel duidelijke” brief van het Amerikaanse bevel die de militaire terugtrekking van de Verenigde Staten uit Irak aankondigt. Hij heeft dat vandaag bevestigd tijdens de ministerraad, die rechtstreeks op de staatstelevisie werd uitgezonden. “Het gaat niet om een blad dat van de fotokopieermachine is gevallen (…). Nu zeggen ze dat het een klad was (…), maar ze hadden ter opheldering een andere brief kunnen sturen”, zo gaf de Iraakse premier als commentaar.

Gisteravond had de stafchef van het Amerikaanse leger na de bekendmaking van de brief gezegd dat die authentiek was, maar hij verzekerde dat het om een “niet-ondertekend ontwerp” ging dat “per vergissing” was overgemaakt.

“Het was een officiële brief met de traditionele opmaak”, benadrukte Abdel Mahdi. Een eerste versie die in het Arabisch werd overgemaakt, bevatte fouten, daarna werd een tweede gecorrigeerde versie overgemaakt, voegde de premier eraan toe.

De brief, met daarin “We respecteren uw soevereine beslissing die ons vertrek gelast …”, verwees naar een stemming in het Iraakse parlement die de regering aanmaande de buitenlandse troepen in Irak uit te wijzen. Het parlement reageerde daarmee op de dood van de Iraanse generaal Qassem Soleimani door een Amerikaanse aanval in Bagdad.

Volgens de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper trekken de VS hun troepen niet terug uit Irak. “Er is geen enkele beslissing genomen om uit Irak te vertrekken, punt”, zei het hoofd van het Pentagon aan de pers.

Bron: Belga