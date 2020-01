Goffin verslaat Dimitrov en houdt België in de running voor tweede plaats op ATP Cup

België mag nog hopen op een stek in de kwartfinales van de ATP Cup na de 4-6, 6-2 en 6-2 zege van David Goffin (ATP 11) tegen Grigor Dimitrov (ATP 20) in de derde groepswedstrijd tegen Bulgarije. De Belgen komen zo langszij in Sydney. Het staat nu 1-1. Als België het dubbelspel wint, eindigt het op de tweede plaats in groep C. Het duel tussen de nummers 1 van beide landen begon niet goed voor Goffin, die meteen zijn opslagspel verloor. De Luikenaar knokte zich echter terug in de set door twee keer door de service van Dimitrov te gaan, al leverde Goffin ook nog tweemaal zijn opslagspel in. Daardoor trok de Bulgaar met 4-6 aan het langste eind.

Goffin ging beter van start in de tweede set. Hij realiseerde twee breaks voor een 3-0 voorsprong, waarna beide spelers nog één keer hun opslagspel moesten afstaan: 6-2. In de derde set verloor Dimitrov opnieuw twee opslagspelletjes, Goffin behield de hele set zijn service. Zo sloot hij de partij af met opnieuw 6-2. In tien onderlinge duels is het pas de tweede zege voor Goffin tegen Dimitrov.

Eerder op de dag verloor Steve Darcis (ATP 200) met 6-0 en 6-3 van Dimitar Kuzmanov (ATP 417). In het beslissende dubbelspel staan Sander Gillé (ATP 46 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 38) nog tegenover Dimitrov en Kuzmanov.

De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase. Bij een zege tegen België is Bulgarije na overwinningen tegen Groot-Brittannië (2-1) en Moldavië (2-1) zeker van de groepswinst. België, dat met 3-0 won van Moldavië en met 1-2 verloor van Groot-Brittannië, moet het afsluitende dubbelspel winnen om nog op de tweede plaats te eindigen.

bron: Belga