Britse parlementsleden hernemen de werkzaamheden

Na een eerste stemming over de brexitwet eind december herneemt het Britse parlement vandaag de brexitwerkzaamheden. Premier Boris Johnson is erop gebrand alles rond te krijgen voor het Verenigd Koninkrijk eind deze maand uit de Europese Unie stapt. Vlak voor het einde van het jaar keurden de Britse parlementsleden de Withdrawal Agreement Bill (WAB), of de brexitwet, met een overweldigende meerderheid goed. De brexitstemmingen gingen er in een recent verleden nog een pak chaotischer aan toe, maar sinds de vervroegde parlementsverkiezingen van 12 december hebben de Conservatieven van premier Boris Johnson na twee jaar opnieuw een comfortabele meerderheid in het Lagerhuis.

De brexitwet zet het echtscheidingsakkoord dat Johnson afgelopen najaar sloot met de EU om in nationale wetgeving. Maar de stemming eind december was maar een eerste stap. De wet wordt nu opnieuw voorgelegd aan het parlement voor een bespreking, waarbij amendementen kunnen volgen. De parlementsleden beginnen daar vandaag aan, en doen dat nog tot donderdag. Verrassingen worden er – gezien de grote meerderheid voor de Tories – niet verwacht.

De finale stemming is wellicht voor donderdag. Daarna moet ook het Hogerhuis nog zijn zegen geven, waarna de wet door de Queen ondertekend wordt. Dan is het de beurt aan het Europees Parlement, dat de tekst moet ratificeren. Premier Boris Johnson wil er alles aan doen om de wetgeving rond te krijgen voor 31 januari 23 uur lokale tijd, het moment van de brexit.

Daarna begint een overgangsperiode die nog tot eind dit jaar loopt. In de onderhandelingen met de EU was een mogelijkheid voorzien om die fase met maximaal twee jaar te verlengen, maar de Britse regering amendeerde de WAB nog om zo’n verlenging uit te sluiten. Dat betekent dat Londen en Brussel vanaf februari amper elf maanden de tijd hebben om een akkoord over de toekomstige handelsrelaties te bereiken, een huzarenstukje.

Bron: Belga