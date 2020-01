België 0-1 achter tegen Bulgarije na nederlaag Darcis op ATP Cup

België kijkt tegen een 0-1 achterstand aan tegen Bulgarije in de derde groepswedstrijd op de ATP Cup. Steve Darcis (ATP 200) verloor in Sydney met 6-0 en 6-3 van Dimitar Kuzmanov (ATP 417). In de tweede enkelwedstrijd staan de nummers 1 van beide landen tegenover elkaar, dat zijn David Goffin (ATP 11) en Grigor Dimitrov (ATP 20). In het dubbelspel nemen Sander Gillé (ATP 46 in dubbel) en Joran Vliegen (ATP 38) het op tegen Grigor Dimitrov en Dimitar Kuzmanov.

Eerder op de dag versloeg Groot-Brittannië Moldavië met 3-0 in het andere duel in groep C.

De Britten, die België zondag met 2-1 klopten, komen naast Bulgarije aan de leiding in de poule met twee gewonnen matchen. De Bulgaren wonnen zowel van Groot-Brittannië als Moldavië. België telt één zege, tegen Moldavië op de openingsspeeldag. Moldavië is laatste.

De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase.

bron: Belga