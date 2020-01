Belgen in het buitenland – City heeft finale League Cup binnen handbereik na vlotte winst tegen United

Manchester City staat met één been in de finale van de Engelse League Cup, nadat het stadsgenoot United dinsdag met 1-3 klopte in de heenwedstrijd van de halve finales. De andere halve finale wordt op woensdag gespeeld tussen Leicester City en Aston Villa. Pep Guardiola liet zijn ploeg zonder echte spits aantreden met Kevin De Bruyne en Bernardo Silva als voorste spelers en dat plan leek perfect te werken. Na 17 minuten kreeg Bernardo Silva de bal aan de rand van de zestien aangespeeld en krulde hij hem mooi in de verste hoek.

De Portugees had opnieuw een hoofdrol voor de 0-2, waarbij hij Riyad Mahrez door het centrum diep stuurde, die een uitkomende David De Gea ontweek en simpel binnen legde.

De Citizens bleven komen en op een snelle tegenaanval werkte de Brazilaanse Belg Andreas Perreira de 0-3 in eigen doel (39.). Kevin De Bruyne lag aan de basis van het doelpunt met een mooie actie waarbij hij Phil Jones handig voorbij ging en op De Gea besloot. De doelman van United kaatste de bal in de richting van de terugkerende Perreira die hem ongelukkig binnen liep.

In de 70e minuut kon ook de thuisploeg eindelijk eens uitpakken met een scherpe counter. Mason Greenwood vond Marcus Rashford die de kans niet liet liggen.

De terugwedstrijd vindt plaats op 29 januari.

bron: Belga