“Amerikaanse belangen en veiligheid” in Midden-Oosten zijn “in gevaar”

“De VS moeten weten dat hun belangen en hun veiligheid in de regio in gevaar zijn en dat ze niet kunnen ontsnappen aan de gevolgen van deze grote misdaad.” Dat heeft de Iraanse president Hassan Rohani tijdens een telefoongesprek met zijn Franse ambtgenoot Emmanuel Macron verklaard, zo melden de Iraanse staatsmedia. Rohani maakte tijdens het gesprek duidelijk dat hij vergeldingsacties tegen de VS wil, na de dodelijke Amerikaanse aanval op het konvooi van de Iraanse generaal Qassem Soleimani. “De Verenigde Staten zijn verantwoordelijk voor deze terreurdaad”, zo deelde hij mee. Volgens het staatspersagentschap Irna beklemtoonde Rohani ook dat Iran geen oorlog in de regio wil, maar dat het land niet zal aarzelen om zich te verdedigen tegen een militaire aanval.

Vanuit Parijs klinkt het dan weer dat Macron tijdens het gesprek heeft aangedrongen op de-escalatie. De Franse president roept Iran op “zich te onthouden van elke maatregel die de huidige escalatie kan doen verergeren”, zo klinkt het.

Macron riep ook op tot de onmiddellijke vrijlating van Fariba Adelkhah en Roland Marchal, twee Franse wetenschappers die in Iran worden vastgehouden.

bron: Belga