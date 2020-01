Na de 69 is de 68 ons nieuwe favoriete standje

Het missionarisstandje mag dan het bekendste zijn, dat betekent niet dat het daar hoeft op te houden. Er zijn duizend-en-een mogelijkheden om de liefde te bedrijven, van comfortabel en vertrouwd tot acrobatisch en exotisch. De fameuze 69 kennen we intussen allemaal wel, dus het is tijd voor iets nieuws: de 68.

Je hebt er wellicht nog nooit van gehoord en dat is op z’n zachtst gezegd zonde. Want net zoals de 69 verschaft ook de 68 het nodige seksuele genot, zij het op een heel andere en meer egocentrische manier.

Egoïstisch genot

Het principe achter de 68 is vrij eenvoudig. Een van beide partners gaat ruggelings op bed liggen, de andere vleit zich er bovenop, met zijn of haar rug op de buik van de partner. Je intieme zone bevindt zich ter hoogte van de mond van de ander, je hoofd rust tussen zijn of haar benen. Op die manier kan de persoon bovenop volledig zorgeloos genieten van wat orale bevrediging, terwijl de partner onderaan zijn of haar handen de vrije loop kan laten. Ben je voldaan? Dan kan je de rollen gewoon omdraaien en weer van voren af aan beginnen.