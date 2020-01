Kylie Jenner onder vuur door “hypocriet” bericht op Instagram

Een Instagrambericht van Kylie Jenner heeft kwaad bloed gezet bij haar volgers. Daarin toont ze haar bezorgdheid over de overleden dieren in Australië. Nadien deelde ze echter een ongepaste foto in die context.

De hele wereld is aangedaan door de bosbranden in Australië. Duizenden mensen zagen hun huis in vlammen opgaan, en miljoenen dieren kwamen al om het leven. Ook Kylie Jenner is ontroerd door het drama en deelde een foto van een koala op haar Instagram Stories. “Meer dan een half miljard dieren zijn reeds dood in Australië. Dit breekt mijn hart”, schreef ze erbij.

Bontslippers

Medelevend van de 22-jarige cosmetica-ondernemer, al deelde ze daarna een foto van haar Louis Vuitton-bontslippers van 1.300 euro. Geen slimme zet aangezien heel wat diertjes gestorven zijn om van hun vacht dergelijke slippers te maken.

“Selectief medelijden”

Haar volgers reageerden dan ook vol onbegrip. “Ik begrijp niet hoe Kylie berichten kan plaatsen over de arme dieren die sterven in de Australische bosbranden om vervolgens foto’s van zichzelf te delen waarin ze bontslippers draagt”, “Zo hypocriet”, en “Ons selectief medelijden moet echt stoppen”, klonk het onder meer.