Kobe Ilsen: “Ik zoek een lief dat mij alleen laat zijn”

Presentator Kobe Ilsen is al een tijdje vrijgezel. Daar is hij perfect gelukkig mee, maar toch hoopt hij stiekem ooit de ware tegen het lijf te lopen. Dat zal iemand moeten zijn die hem genoeg vrijheid geeft.

Binnenkort gaat het tweede seizoen van het reportagemagazine ‘Op Eén’ van start. Daarin reist Kobe Ilsen de wereld rond om uit te zoeken hoe goed of slecht ons land scoort in vergelijking met andere landen. De 38-jarige Antwerpenaar doet onder meer Argentinië, Mexico, Japan en Zuid-Afrika aan, al benadrukt hij dat het geen reisprogramma is. “Het is een reeks over de belangrijke thema’s waar wij vandaag mee worstelen: alcohol, propere lucht, vleesconsumptie, proper water. Dáár gaat het over, en niet over Moldavië of Koeweit”, vertelt hij in Dag Allemaal.

Fouten gemaakt

Kobe geniet al enkele jaren van het vrijgezellenleven. Dat bevalt hem prima, al mag daar stilaan verandering in komen. Intussen weet hij beter wat hij wil en heeft hij uit zijn vorige ervaringen in de liefde geleerd. “Er zijn momenten geweest dat ik mezelf tegenkwam. Een paar jaar geleden had ik iemand leren kennen, en we hadden het heel tof samen. Maar die relatie is nogal pijnlijk geëindigd, ook al omdat ik toen zelf fouten heb gemaakt. Toen ben ik naar Los Angeles gevlogen, ik heb een auto gehuurd en ben beginnen te rijden. Door de woestijn, langs de Grand Canyon, helemaal op m’n eentje, drie weken aan een stuk.”

Huilen in de woestijn

“De eerste tien dagen waren verschrikkelijk. Ik zat alleen in de auto, alleen op restaurant, alleen in de cinema, ik ging alleen slapen en werd alleen wakker. Op een bepaald moment reed ik verloren in Death Valley. Bij een ondergaande zon zette ik de auto langs de kant van de weg, ik ben op de motorkap gaan zitten en ben beginnen te huilen. Mijn jachtig leven, de stress van elke dag, de mensen die mij gekwetst hadden of die ik pijn had gedaan: ik heb al die emoties in de woestijn gelaten. Achteraf was het alsof er een blok beton van mijn borstkas was afgevallen, ik kon weer ademen. Dat was een mooi moment met mezelf”, klinkt het.

Alleen samen

Mocht Kobe een nieuwe liefde tegenkomen, dan weet hij dat het enkel kan werken als hij genoeg vrijheid krijgt. “Ik zoek een lief dat mij alleen laat zijn. Voor mij is de definitie van een goeie relatie: samen alleen kunnen zijn. Dat je elkaar kan gunnen om je eigen leven te leiden. Ik kan iemand doodgraag zien, maar ik kan haar niet dwingen om gelukkig te zijn. Ik zie het veel in mijn omgeving gebeuren: mensen die verliefd worden en zich dan volledig vastklampen aan elkaar. Ze gaan dan ook heel veel van elkaar eisen, zo van: ‘Gij moet mee naar mijn familie en vrienden’, wat hun relatie soms onder enorme druk zet.”

Op je gemak voelen

“Ik vind dat je van je partner of van een vriend niet zomaar iets mag verwachten. Als ik een partner heb, moet die mij vrijlaten in mijn alleen-zijn. Die moet mij dat gunnen. Je kan perfect alleen zijn met twee. Iedereen vindt een koppel dat op restaurant zit en niets tegen elkaar zegt een triest beeld. Ik vind dat net fantastisch, de gedachte dat je je zo goed voelt in je relatie dat je zelfs niks tegen elkaar hoeft te zeggen om je op je gemak te voelen. Niet elke minuut moet volgeluld worden. Dat moet ik op m’n werk al genoeg doen”, besluit hij.

‘Op Eén’ is elke woensdag te bekijken om 20.40u op Eén.