Vincent Vanasch, doelman van Red Lions, kiest voor Duits avontuur

Vincent Vanasch, de doelman van de nationale hockeyploeg, zet zijn carrière vanaf volgende zomer verder in Duitsland. Hij stapt dan van Waterloo Ducks over naar Rot-Weiss Köln, zo maakte hij vandaag bekend. “Ik was op zoek naar een laatste grote uitdaging in mijn carrière en ik was nieuwsgierig om in een nieuwe competitie te spelen”, zegt de 32-jarige Vanasch. “De cultuur, de visie en de ambitie van Rot-Weiss Köln hebben mij snel overtuigd om deze stap te zetten. Op het veld heb ik maar een doel: samen met het team de Duitse competitie en de Euro Hockey League winnen (wat hij in 2019 met Waterloo deed, red). Naast het terrein kijk ik ernaar uit om de Duitse cultuur te leren kennen en vele nieuwe vriendschappen te sluiten.”

Vanasch werd in 2017 en 2018 uitgeroepen tot beste keeper van de wereld en ook voor 2019 is hij genomineerd voor de FIH Hockey Stars Awards. Met de Red Lions is ‘The Wall’ regerend wereld- en Europees kampioen.

Bij Keulen neemt de Brusselaar de plaats in van de Duitse international Victor Aly, die volgend seizoen bij Hamburg aan de slag gaat.

“Vincent moest ons sportief niet meer overtuigen, zijn prestaties en ervaring spreken voor zich”, zegt Keulen-trainer André Henning. “Hij heeft ons in de onderhandelingen begeesterd met zijn nuchterheid, zijn extreme zegedrang en zijn zin om het team met hard werken naar succes te leiden.”

bron: Belga