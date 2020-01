Poetin nodigt Merkel uit voor werkbezoek aan Moskou

Bondskanselier Angela Merkel zal zaterdag in Moskou de Russische president Vladimir Poetin ontmoeten op uitnodiging van die laatste. Ze zullen er onder meer de crisis tussen de Verenigde Staten en Iran bespreken, zo maakten beide landen vandaag afzonderlijk bekend. Waar precies de twee leiders elkaar zullen ontmoeten, werd niet bekendgemaakt. De spanningen in het Midden-Oosten zijn fel toegenomen, nadat de Verenigde Staten vorige week de Iraanse generaal Qassem Soleimani doodden in Irak. Iran heeft gezworen die daad te zullen wreken.

Poetin en Merkel zullen volgens de Duitse regeringswoordvoerder Steffen Seibert ook andere “actuele onderwerpen” bespreken, zoals Syrië, Oekraïne, Irak en Libië. Poetin verklaarde onlangs het Duitse vredesinitiatief voor het in burgeroorlog verkerende land te ondersteunen. Duitsland wil binnenkort een conferentie in Berlijn organiseren, waar de belangrijkste spelers in het Libische conflict samengebracht worden.

Merkel belde vandaag ook met de Turkse president Recep Tayyip Erdogan, volgens hem om hun bilaterale relaties en de ontwikkelingen in Libië en Syrië te bespreken. Erdogan kondigde zaterdag aan dat zijn land was gestart met troepen te sturen naar Libië om de internationaal erkende regering van premier Fayez al-Serraj te steunen. Dat kwam hem op kritiek te staan van Rusland en Egypte.

Bron: Belga