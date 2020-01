NAVO roept Iran op zich te onthouden van nieuwe provocaties

De NAVO roept Iran op om zich te onthouden van nieuw geweld en van verdere provocaties. Dat heeft secretaris-generaal Jens Stoltenberg vandaag duidelijk gemaakt na afloop van een bijzondere zitting van de Noord-Atlantische Raad, waarin de ambassadeurs van de 29 NAVO-lidstaten zetelen. De ambassadeurs bij de NAVO waren vandaag in Brussel bijeenkomen om te overleggen over de gewijzigde veiligheidssituatie in het Midden-Oosten, als gevolg van de dodelijke Amerikaanse aanval op de Iraanse generaal Qassem Soleimani. In de persconferentie achteraf legde Stoltenberg vooral de nadruk op de Iraanse activiteiten die de stabiliteit in de regio verder ondermijnen.

“We geloven in het belang van de-escalatie en terughoudendheid”, zo verklaarde de secretaris-generaal. “Een nieuw conflict is in niemands belang. Iran moet zich onthouden van verder geweld en provocaties.” Stoltenberg beklemtoonde ook dat alle NAVO-landen “verenigd” zijn in hun veroordeling van de Iraanse steun aan terroristische groepen in de regio. Ook zijn alle lidstaten het erover eens dat Iran geen atoomwapen mag verwerven, verklaarde hij nog.

Over de Amerikaanse droneaanval die het leven kostte aan de Iraanse generaal Qassem Soleimani, liet Stoltenberg zich aanvankelijk niet uit. “Dat is een beslissing van de VS, niet van de NAVO”, verklaarde Stoltenberg uiteindelijk, zonder zich verder uit te spreken over de actie.

Stoltenberg bevestigde ook dat de NAVO de trainingsmissie van Iraakse troepen heeft opgeschort. “Bij alles wat we doen, is de veiligheid van ons personeel van het grootste belang”, zo klonk het. “Maar we zijn bereid onze missie in Irak voort te zetten wanneer de omstandigheden dat toelaten.”

