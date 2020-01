Nainggolan en Cagliari verliezen bij Juve, Zlatan viert terugkeer bij Milan in mineur

Op Driekoningen – traditioneel een vrije dag in Italië – stond vandaag het vervolg van de achttiende speeldag in de Serie A op het programma. Radja Nainggolan trok met Cagliari naar Juventus, maar kon er niets rapen. De Oude Dame won met 4-0 dankzij onder meer een hattrick van Cristiano Ronaldo. Bij AC Milan maakte Zlatan Ibrahimovic voor de eerste keer zijn opwachting. De Zweed kwam tien minuten na rust in het veld, maar kon de Rossoneri niet aan een broodnodige overwinning helpen. Het bleef 0-0 tegen Sampdoria. Nainggolan en Cagliari hielden één helft stand tegen Juventus, maar meteen na rust strafte Ronaldo een eerste keer defensief geblunder van de Sardijnen af, 1-0. Na een fout op Dybala in de zestien, verdubbelde de Portugees na 67 minuten de voorsprong van de thuisploeg. Invaller Higuain zette – op assist van Ronaldo – de 3-0 op het bord en het was opnnieuw de grootmeester zelf die de eindstand vastlegde met een schuiver, 4-0. Juve komt door de zege voorlopig alleen aan kop in Italië met 45 punten. Concurrent Inter trekt later op de avond (om 20u45) nog naar Napels.

Milan-coach Stefano Pioli liet Zlatan Ibrahimovic tien minuten na rust zijn terugkeer in Milanese loondienst vieren. Met de Zweed op het terrein drukte de thuisploeg Sampdoria een groot deel van de tweede helft weg, maar ondanks een karrevracht aan kansen scoorde de Rossoneri niet. Het bleef 0-0. Milan blijft zo tegenvallend twaalfde in de Serie A, Sampdoria staat als zestiende maar twee punten boven de degradatieplaatsen.

Atalanta Bergamo tot slot maakte, met Timothy Castagne negentig minuten op de reservebank, brandhout van Parma. Het werd 5-0. Atalanta blijft dankzij de zege vijfde, Parma is zevende.

bron: Belga