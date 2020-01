Kerststal aan basiliek in Vilvoorde uitgebrand, mogelijks kwaad opzet

In Vilvoorde is maandagnamiddag de kerststal vlakbij de basiliek van Onze-Lieve-Vrouw van Troost volledig uitgebrand. Even werd gevreesd dat het vuur zich zou verspreiden naar de basiliek zelf maar dat kon vermeden worden. Over de juiste oorzaak van de brand bestaat nog geen duidelijkheid maar kwaad opzet wordt voorlopig niet uitgesloten. Dat meldt de brandweer. Het vuur aan de kerststal in de Leuvensestraat werd maandagnamiddag kort na 16.00 uur opgemerkt door een winkelier, die meteen de hulpdiensten verwittigde. Bij aankomst van de brandweer stond de kerststal al in lichterlaaie en hadden de vlammen zich ook al verspreid naar een klein gebouwtje naast de basiliek. Dat gebouwtje liep ernstige schade op, onder meer omdat de brandweer het dak moest openbreken om het vuur te blussen.

In de basiliek zelf was er een hevige rookontwikkeling maar de brandweer kon vermijden dat het vuur zich ook daarheen verspreidde.

Gewonden vielen er niet maar de kerststal zelf raakte volledig vernield. Het parket Halle-Vilvoorde stelde een branddeskundige aan om de oorzaak van de brand te onderzoeken.

bron: Belga