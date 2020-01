Jan Bakelants vindt onderdak bij Circus-Wanty Gobert-Tormans

Jan Bakelants verdedigt in 2020 de kleuren van Circus-Wanty Gobert-Tormans. De procontinentale formatie maakte zijn komst vandaag bekend. Bakelants (33) zag zijn contract bij Team Sunweb eind 2019 aflopen en zat nog zonder nieuwe werkgever. Bij Circus-Wanty Gobert-Tormans moet hij met zijn ervaring de jongeren bijstaan en mag hij zijn eigen kans gaan op heuvelachtige parcoursen, zo luidt het.

“Circus-Wanty Gobert-Tormans is voor mij een perfect fit”, zegt Bakelants, die een verleden heeft bij onder meer AG2R, Quick.Step, RadioShack en Lotto. “Ik kan de toprenner in mezelf opnieuw heruitvinden in deze omgeving waarin een agressieve koersstijl graag gezien wordt. De uitdagende wedstrijdkalender met een uitgebreid WorldTour-programma deed me lonken naar dit Belgische Pro Team. Ik kijk ernaar uit om mijn ervaring door te geven aan mijn nieuwe ploegmaten en te presteren in de Ronde van Catalonië en de Waalse klassiekers. Mijn motivatie is groot om er snel in te vliegen en deel uit te maken van het teamsucces.”

Bakelants won onder andere een rit in de Tour van 2013 en droeg toen ook de gele trui. Ook de GP van Wallonië (2013), een rit in het Critérium du Dauphiné (2014) en de rondes van Piémont en Emilie (2015) staan op zijn erelijst.

“We hebben lang nagedacht, maar we kunnen een groot renner als Jan Bakelants, ritwinnaar en drager van de gele trui in de Ronde van Frankrijk, niet zonder ploeg laten”, legt teammanager Jean-François Bourlart uit. “Hij heeft getoond dat hij na zijn zware valpartij (in de Ronde van Lombardije 2017, red) op een goed niveau teruggekomen is en zal bij Circus-Wanty Gobert-Tormans een pak wedstrijden die hem liggen kunnen rijden. Hij wordt een belangrijke pion om uit te spelen in de WorldTourwedstrijden in dewelke we deelnemen en in de jacht op UCI-punten.”

Hilaire Van der Schueren, de ervaren ploegleider van Wanty, vult aan. “Tijdens de gesprekken die we sinds oktober voerden, voelde ik zijn grote motivatie. We geloven sterk in zijn meerwaarde om onze jonge neoprofs in het profpeloton wegwijs te maken en om onze oudere garde in de klassiekers en hopelijk de Tour de France bij te staan.”

bron: Belga