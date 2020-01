Golden Globes – “Parasite” van Zuid-Koreaan Bong Joon-ho wint Globe voor beste niet-Engelstalige film

De langspeelfilm Parasite van de Zuid-Koreaan Bong Joon-ho heeft zondagavond in Los Angeles de Golden Globe voor beste niet-Engelstalige film in de wacht gesleept. De tragikomische film, die vorig jaar de Gouden Palm won in Cannes, vertelt het verhaal van het dagelijkse leven van een Zuid-Koreaanse familie van wie de leden allemaal werkloos zijn. Op een dag slaagt de zoon erin om privélessen Engels te mogen geven bij een steenrijke familie. De hoofdrollen in het familiedrama worden gespeeld door Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Jang Hye-jin, Choi Woo-shik en Park So-dam.

Bron: Belga