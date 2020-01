Goffin roept opnieuw op tot dialoog

Minister van Buitenlandse Zaken Philippe Goffin (MR) roept nogmaals op tot de-escalatie in het conflict tussen de VS en Iran. Het is de Europese en Belgische verantwoordelijkheid “om erover te waken dat de escalatie stopt en dat dialoog en diplomatie hervat worden”, zei de minister deze ochtend op de RTBF-radio. De oplopende spanningen tussen de VS en Iran zijn het gevolg van de dodelijke Amerikaanse raketaanval op de Iraanse generaal Qasem Soleimani, eind vorige week op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad. Soleimani was de leider van de Quds-brigades, een elite-eenheid van het leger. De raketaanval is het laatste feit in een groeiende reeks confrontaties tussen Washington en Teheran, die begon toen de VS zich terugtrokken uit het atoomakkoord met Iran uit 2015.

Iran kondigde al aan tegenmaatregelen te nemen, maar verschillende wereldleiders roepen op tot kalmte. Dat doet ook minister van Buitenlandse Zaken in de ontslagnemende regering Philippe Goffin. “We kunnen niet ontkennen dat er op dit moment een risico op conflict is. Voor alle Europeanen die militair geëngageerd zijn in Irak en Syrië aan de zijde van de Amerikanen in het kader van de strijd tegen IS, moeten we er alles aan doen om de escalatie te stoppen”, zei hij vandaag in La Première bij de RTBF-radio. “We hebben de Verenigde Staten gevraagd naar de redenen die president Donald Trump ertoe geleid hebben de aanval te bevelen. We wachten op het antwoord”, aldus Goffin.

Voor Goffin brengt de huidige situatie de missie van de internationale coalitie tegen IS niet in gevaar, ook al heeft die de operaties in Irak opgeschort. “Op dit moment beschermt de coalitie zichzelf en haar belangen, maar de vraag van een mogelijke terugtrekking van de troepen stelt zich op dit moment niet”, aldus de minister. “De situatie is onder controle.”

bron: Belga