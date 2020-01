Frederik Vanclooster waarschijnlijk verdronken

De 21-jarige Frederik Vanclooster is waarschijnlijk door verdrinking om het leven gekomen. Dat blijkt uit de eerste, voorlopige resultaten van de autopsie, zo meldt het parket Halle-Vilvoorde. “Er wordt nog verder microscopisch en toxicologisch onderzoek uitgevoerd”, klinkt het. “Er werden geen tekenen van geweld aangetroffen op zijn lichaam.” De 21-jarige Frederik Vanclooster was tijdens oudejaarsnacht verdwenen na een nieuwjaarsfuif in de Kruitfabriek, aan de Steenkaai in Vilvoorde. De voorbije dagen vonden in Vilvoorde en in het kanaal Brussel-Schelde verschillende zoekacties plaats naar de jongeman. Gisterenvoormiddag troffen duikers van de brandweer dan zijn lichaam aan in het water, in de directe omgeving van de Kruitfabriek.

bron: Belga