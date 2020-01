Extinction Rebellion bezet gasplatform in Schotland

Militanten van milieubeweging Extinction Rebellion hebben vandaag een gasplatform van Shell bezet in de haven van Dundee in Schotland. Het platform moet naar de Noordzee gebracht worden, maar de militanten roepen op tot het stoppen van de exploitatie van fossiele brandstoffen. Drie militanten klommen afgelopen voormiddag aan boord van het platform Valaris 122, dat in januari in dienst zou genomen worden. Extinction Rebellion benadrukt dat de bezetting “vreedzaam” verloopt.

De militanten willen dat de Britse en Schotse regeringen “de waarheid vertellen” over de impact van fossiele brandstoffen op het klimaat en vragen de politieke verantwoordelijken om de olie- en gasinfrastructuur buiten dienst te stellen.

bron: Belga