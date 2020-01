Elise Mertens dubbelt voort

Elise Mertens heeft zich vandaag aan de zijde van de Wit-Russische Aryna Sabalenka geplaatst voor de tweede ronde (kwartfinales) van het dubbelspel op het WTA-toernooi in het Chinese Shenzhen (hard/651.750 dollar). Mertens en Sabalenka, de eerste reekshoofden, versloegen in de eerste ronde de Oekraïense Kateryna Bondarenko en de Wit-Russische Lidziya Marozava in twee sets: 6-3 en 7-5.

In de kwartfinales nemen Mertens en Sabalenka het op tegen ofwel de Russisch-Georgische tandem Ekaterina Alexandrova/Oksana Kalashnikova ofwel het Japans-Roemeense duo Misaki Doi/Monica Niculescu.

Vorig jaar wonnen Mertens en Sabalenka de US Open.

Mertens (WTA 17) treedt ook aan in het enkelspel in Shenzhen. Het derde reekshoofd versloeg de Oekraïense Lesia Tsurenko (WTA 119) met tweemaal 6-3 in de eerste ronde. In de achtste finales kijkt de Belgische nummer 1 de Chinese Xiyu Wang (WTA 140) in de ogen.

bron: Belga