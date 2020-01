Drie koningen kunnen nieuwe hoed gebruiken tegen lichte regen

Eerst wordt het deze namiddag nog droog met brede opklaringen, maar tegen de avond wordt het zwaarbewolkt en trekt een zwakke storing met lichte regen vanaf het westen door het land. Dat zegt het KMI. De temperatuur klimt naar 2 tot 7 graden. Later in de week wordt het erg zacht. In het tweede deel van de nacht, achter de storing, komen er opklaringen in het westen en het centrum. De minima worden in het eerste deel van de nacht bereikt en schommelen tussen -1 graad op de Ardense hoogten, +3 graden in Vlaanderen en rond +5 aan de kust. De wind is matig uit zuidwest en ruimt naar westzuidwest en wordt zwak tot matig.

Morgenochtend verlaat de storing ons land via het oosten. Ten noorden van Samber en Maas zijn er opklaringen en is het droog. Elders is het zwaarbewolkt met nog kans op wat regen of een bui. In de namiddag wordt het overal droog met enkele opklaringen. De maxima schommelen tussen 4 graden op de Hoge Venen en 9 graden in het westen. De wind is matig uit westzuidwest, draaiend naar zuidzuidwest in de namiddag.

Morgenavond bereikt een nieuwe storing ons land. Het wordt zwaarbewolkt vanuit het westen, gevolgd door lichte regen. De minima worden ’s avonds bereikt en schommelen tussen 2 graden op de Hoge Venen en 9 graden aan de kust. De wind is matig uit het zuidwesten.

Woensdag is het vaak betrokken en valt er soms een beetje lichte regen of motregen. Een matige of aan zee aanvankelijk nog vrij krachtige wind uit zuidwestelijke richtingen voert zeer zachte lucht aan. De maxima liggen tussen 7 en 12 graden. Ook woensdagavond en -nacht blijven de temperaturen rond deze waarden schommelen.

Donderdag begint met zwaarbewolkt weer en mogelijk regen of buien in de oostelijke landhelft. In de loop van de dag wordt het wisselend of zwaarbewolkt met kans op soms enkele buien of wat regen. Het blijft erg zacht met maxima tussen 8 en 12 of lokaal 13 graden.

Vrijdag zou een storing vanuit Frankrijk nog voor regenachtig weer kunnen zorgen in het begin van de dag. Nadien zou het geleidelijk droger kunnen worden en wisselen wolkenvelden af met opklaringen. Het wordt iets minder zacht. De maxima schommelen tussen 6 en 10 graden.

Zaterdag lijkt het overwegend droog te zullen worden. Het is meestal wisselend tot zwaarbewolkt. De maxima liggen tussen 4 en 8 graden bij een meestal matige zuid- tot zuidwestenwind.

Ook zondag blijft het mogelijk droog weer met een afwisseling tussen zon en wolkenvelden. Mogelijk trekt een zwakke storing op het eind van de dag over ons land. Maxima tussen 5 en 8 graden.

bron: Belga