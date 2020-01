Doodgeschoten aanvaller in Gelsenkirchen had geen terroristische bedoelingen

In de zaak van de man met mes die gisterenavond door de politie is doodgeschoten in het Duitse Gelsenkirchen, gaan de onderzoekers ervan uit dat de man geen terroristische bedoelingen had. De woning van de 37-jarige man is doorzocht en daarbij zijn geen zaken aangetroffen die het vermoeden van terrorisme dat aanvankelijk bestond, hard maken. Dat heeft de politie van Münster maandag meegedeeld.

De 37-jarige dader was gisterenavond gedood bij een confrontatie met de politie. Daarvoor had hij met een knuppel op de politiewagen geslagen en met een mes gezwaaid naar de twee agenten in de auto. Onderzocht wordt nu, of de man inderdaad “Allahu Akbar” (God is groot) zou geroepen hebben.

Bron: Belga