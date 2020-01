De Villiers wint tweede etappe van Dakar 2020

Giniel de Villiers (Toyota Hilux) heeft vandaag de tweede etappe in de Dakar gewonnen. De 47-jarige Zuid-Afrikaanse piloot van het Belgische Overdrive Racing legde de 393 kilometer tussen Al Wajh en Neom 3:57 sneller af dan de Argentijn Orlando Terranova (Mini). Sjeik Khalid Al Qassimi (Peugeot) uit de Verenigde Arabische Emiraten werd op 5:42 derde. Fabian Lurquin (Century) eindigde als co-piloot van de Fransman Mathieu Serradori op de vierde plaats, op 9:39, en schuift in de stand eveneens op naar de vierde plaats. De Nederlander Bernhard ten Brinke en Tom Colsoul (Toyota Hilux) deden het minder goed. Zij verloren bijna een half uur en werden vijftiende.

Terranova is de nieuwe leider. De Argentijn lost de Litouwer Vaidotas Zala (Mini) af. De winnaar van de openingsrit werd maandag elfde, op 19:23. In de stand heeft Terranova 4:43 voor op de Spanjaard Carlos Sainz (Mini), 6:07 op de Qatarees Nasser Al-Attiyah (Toyota Hilux) en 7:22 op Serradori en Lurquin. Ten Brinke en Colsout staan op 21:23 nog net in de top tien.

In de tweede etappe werden al enkele fikse tikken uitgedeeld. “Monsieur Dakar” Stéphane Peterhansel (Mini) verloor 22 minuten door problemen met de stuurinrichting. De Fransman eindigde 13e in de rit en zakte in de stand naar de achtste plaats. Fernando Alonso (Toyota Hilux) begon prima en reed een tijd in vierde positie, tot er een wiel afbrak. De Spanjaard is intussen opnieuw onderweg, maar had aan het vierde waypoint een achterstand van meer dan tweeënhalf uur.

Yazeed Al Rajhi (Toyota Hilux) leek op weg naar ritwinst en de leidersplaats. Met nog één waypoint te gaan had hij al een kloof van zes minuten geslagen op eerste achtervolger De Villiers. Bij het laatste waypoint ging het verkeerd voor de Saoedische thuisrijder, die uiteindelijk als achtste de finish bereikte met een achterstand van 13:31 op De Villiers. Die reed zondag liefst vier keer lek, maar werd maandag van pech gespaard. De eindwinnaar van 2009, runner-up in 2006, 2011, 2013 en 2015, reed naar zijn zestiende dagsucces.

