Conflict VS-Iran – Frankrijk, Duitsland en VK vragen Iran maatregelen tegen nucleair akkoord terug te draaien

Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk vragen Iran om alle maatregelen terug te draaien die het nucleair akkoord van 2005 in het gedrang brengen. Ze doen dat nadat Teheran aangekondigd heeft dat het geen rekening meer houdt met de limieten op verrijking van uranium. De Duitse bondskanselier Angela Merkel had zondag een telefoongesprek met de Franse president Emmanuel Macron en de Britse eerste minister Boris Johnson om te overleggen over het conflict tussen de VS en Iran. “We roepen Iran op alle maatregelen die niet conform het akkoord nucleair akkoord zijn, terug te draaien”, zo luidt het in een gemeenschappelijke verklaring.

Eerder zei een woordvoerder van de Duitse regering al dat de drie landen samen werk willen maken van een “de-escalatie” in het Midden-Oosten.

De spanningen in de regio zijn fel opgelopen nadat de Iraanse generaal Qassem Soleimani in Bagdad om het leven werd gebracht bij een Amerikaanse aanval.

