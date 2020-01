Belgen in het buitenland – Lukaku trapt Inter met twee goals voorbij Napoli

Inter Milaan heeft zich opnieuw naast Juventus aan de kop van de Serie A genesteld. De Nerazzurri wonnen maandagavond in de slotwedstrijd van speeldag 18 met 1-3 op het veld van Napoli. Romelu Lukaku kroonde zich met twee doelpunten tot matchwinnaar. De Rode Duivel opende na 14 minuten de score. Hij vertrok van op de eigen speelhelft en trapte na een knappe loopactie het leer via de paal binnen. Iets voorbij het half uur scoorde ‘Big Rom’ opnieuw. Hij mocht daarbij wel Napoli-goalie Alex Meret danken. Die kreeg het schot niet onder controle en ging knullig in de fout. Lukaku bracht zijn competitieteller zo op 14 doelpunten. Alleen Laziospits Ciro Immobile (19) doet beter.

Zeven minuten voor de rust bracht Milik weer spanning in de match. Hij tikte van dichtbij de 1-2 tegen de netten.

Een kwartier na de pauze had Inter opnieuw een marge van twee doelpunten na een intikker van Lautaro Martinez. Het bleek meteen de eindstand. Lukaku mocht enkele minuten voor affluiten gaan rusten van coach Antonio Conte.

In het klassement neemt Inter de eerste plaats weer over van Juventus, dat eerder op de dag dankzij onder meer een hattrick van Ronaldo met 4-0 won van Cagliari en Radja Nainggolan. Beide ploegen totaliseren 45 punten maar Inter heeft een beter doelpuntensaldo.

Bij Napoli ontbrak Dries Mertens door een blessure aan de adductoren. De vicekampioen van vorig seizoen blijft door het verlies hangen op een teleurstellende achtste plaats met 24 punten.

bron: Belga