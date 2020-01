Zo laat je een vrouw klaarkomen in drie minuten

Een man die tijdens de seks klaarkomt in drie minuten is niet meer of minder dan een teleurstelling. Een vrouw drie klaarkomt in drie minuten is daarentegen een klein mirakel. Het vrouwelijke geslachtsorgaan zit nu eenmaal erg ingewikkeld en het vraagt de nodige kennis van zaken om het juiste ‘knopje’ te vinden.

Heb jij alles al geprobeerd om je vrouwelijke bedpartner naar hemelse hoogtepunten te tillen, maar wil niets baten? Dan is het wellicht tijd om de Kivin-methode uit te proberen. Die biedt – letterlijk – een ander perspectief op de zaken en zou binnen de drie minuten resultaat moeten boeken.

Zijwaarts

Je zit ongetwijfeld op het puntje van je stoel om te achterhalen hoe-oh-hoe je een vrouw binnen de drie minuten laat klaarkomen. Wel, zoals gezegd moet je tijden de orale seks van invalshoek veranderen. Meestal kom je als ‘gever’ langs voren, wat betekent dat je tijdens het likken van boven naar onder over de vagina gaat. Voor de Kivin-methode moet je een kwartslag draaien. In plaats van langs voren kom je van opzij. De vrouw in kwestie gaat op haar rug liggen, legt één been losjes op bed en trekt het andere op, waardoor er plaats is om de vagina van opzij te benaderen. Jij ligt dus op je zij en kan de clitoris op die manier van links naar rechts in plaats van van boven naar onder stimuleren. Op die manier is de stimulatie intenser en bereik je meer oppervlak. Het is wel essentieel dat de vrouw volledig comfortabel ligt, want anders zal het nooit likken – euh lukken. Succes!