Schone lei op alle fronten voor Jan Jambon: in de regering én in de liefde met nieuw huwelijk

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) heeft bevestigd dat hij ook in de liefde een nieuwe start neemt: zijn vriendin aanvaardde zijn huwelijksaanzoek. Afgelopen weekend verklaarde Jan Jambon al op politiek vlak de negatieve bladzijde te willen omslaan.

Het was een woelige regeringsstart voor Jan Jambon. Na de snoeiharde kritiek op de harde besparingen van zijn regering, was er ook nog de ruzie met Gwendolyn Rutten (Open VLD). Die reageerde scherp op Jambons uitspraken over asielzoekers die met het in België verkregen kindergeld huizen zouden kopen in hun thuisland. In een interview in De Zondag verklaarde hij een nieuwe start te willen nemen. Hij wil een positief verhaal vertellen over Vlaanderen en “als regeringsleider zijn ploeg verbinden.” Kortom: “stralen in plaats van balen.” Nu blijkt dat de zon in zijn liefdesleven ook opnieuw straalt.

Huwelijksklokken

De 59-jarige N-VA’er gaat namelijk opnieuw trouwen. Gelukkige is de 54-jarige An Gilops, die enkele weken geleden zijn huwelijksaanzoek aanvaardde. Wanneer ze juist in het huwelijksbootje treden, is onbekend. Jan Jambon scheidde enkele jaren geleden van zijn ex-vrouw, met wie hij vier kinderen heeft.