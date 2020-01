Model stuurt naaktfoto’s naar mensen die geld doneren voor Australische bosbranden

Een Amerikaans model heeft al meer dan een half miljoen euro ingezameld voor de slachtoffers van de bosbranden in Australië. Dat doet ze door mensen die geld doneren te belonen met een naaktfoto van zichzelf.

Kaylen Ward vond dat er in de Verenigde Staten te weinig aandacht ging naar de slachtoffers van de Australische bosbranden, dus besloot ze om actie te ondernemen. De 20-jarige blondine uit Los Angeles trok naar Twitter en beloofde iedereen die minstens tien dollar doneerde aan een van de Australische hulporganisaties, een naaktfoto van zichzelf.

Waanzinnig succes

Haar plan werkte en al na enkele uren ontving ze tienduizenden berichten van mensen die op haar oproep ingingen. Intussen zou de teller al op 640.000 euro staan. Ward liet weten dat iemand zelfs 50.000 dollar (44.712 euro) doneerde en daarvoor vijftig video’s en foto’s van haar vroeg.

Oplichters

Jammer genoeg zitten er ook enkele oplichters tussen. “Het feit dat twee mensen een identiek stortingsbewijs doorstuurden, is walgelijk. Als je niet eens tien dollar kunt uitgeven aan een goed doel en mij in de plaats daarvan probeert op te lichten, dan ben je echt het laagste van het laagste”, schreef ze op Twitter.

I’m sending nudes to every person who donates atleast $10 to any one of these fundraisers for the wildfires in Australia. Every $10 you donate = one nude picture from me to your DM. You must send me confirmation that you donated.

Please RT #AustraliaOnFire #AustraliaFires pic.twitter.com/VIgzCUy6Wf — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020

The fact that two people used the same photo to fake a donation is so disgusting. If you’re that broke that you can’t donate $10 to a good cause to literally save a burning country but instead scam me out of a free nude, you’re the lowest of the low. pic.twitter.com/r4Gam3i2H0 — THE NAKED PHILANTHROPIST (@lilearthangelk) January 4, 2020