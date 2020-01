Metro viert 20ste verjaardag met nieuwe look

In 2020 bestaat Metro 20 jaar. En een 20ste verjaardag, dat verdient een make-over. Daarom verschijnt dé gratis krant van België voortaan in een frisse lay-out en met een nieuw formaat.

Metro mag dit jaar twintig kaarsjes uitblazen en dus is het tijd voor een update. Dé gratis krant van België heeft een make-over gekregen en wordt voortaan gedrukt in een duidelijke en moderne lay-out. Ook het formaat werd aangepast. We schakelen over op de Half-Berliner, dat kleiner is en dus beter in de hand ligt. “Met dit nieuwe formaat kiezen we voor een krant die compacter, hedendaagser en handiger is, en dus beter aangepast aan de mobiliteit van onze lezers. Een kleiner formaat betekent ook minder papierverbruik, en dus een kleinere ecologische impact”, aldus Monique Raaffels, al 20 jaar algemeen directeur bij Mass Transit Media.

Trouwe lezers

De nieuwigheden zijn niet alleen een frisse wind voor onszelf, maar het is ook een cadeau aan iedereen die Metro al die jaren trouw is gebleven. Uit een grootschalige enquête blijkt dat 77% van 745.500 lezers meerdere keren per week of elke dag de krant leest. Bijna acht op de tien lezers apprecieert de bondige en heldere artikels in de krant en een ruime meerderheid verkiest Metro omdat het een duidelijke en leerrijke selectie van het nieuwsaanbod brengt.

Meer van hetzelfde

Metro krijgt een nieuwe look, maar aan de inhoud raken we niet. We blijven jullie informeren met nieuws zo heet dat zelfs de naald koud aanvoelt, we blijven jullie entertainen met puzzels en ludieke nieuwsfeiten en we blijven jullie muziek, films en boeken helpen kiezen met interviews en recensies. We ondersteunen jullie nog steeds bij het vastleggen van je vakantiebestemming met reisartikels en we dragen bij aan je welbevinden met tips en weetjes over gezondheid en welzijn.

Met een kleiner formaat, maar dezelfde oplage van 210.000 exemplaren houden we die grote schare nieuwsjunks dus elke dag up-to-date. Dat doen we nog steeds vooral in trein- en metrostations én online. Aan de Vlaamse zijde van de taalgrens wordt Metro bovendien in Panos, Lunchgarden, in ziekenhuizen en grote bedrijven gelezen en ook op universiteiten en hogescholen blijft ons distributienetwerk van kracht.