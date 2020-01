Komt Kanye West het woord van God in België verkondigen?

Kanye West is klaar om Europa te bekeren met zijn kerkdiensten. Na een succesvolle doortocht in de Verenigde Staten gonst het van de geruchten dat de rapper de oceaan wil oversteken.

TMZ schrijft dat Kanye West in 2020 het woord van God via zijn Sunday Service naar bepaalde plekken in Europa en Afrika wil brengen. Een bron laat aan de showbizzwebsite wel weten dat West niet meer op een traditionele manier wil touren. Wat dat dan precies inhoudt, is nog niet duidelijk.

‘Jesus Is King’

West is ook van plan om een nieuw album op te nemen met het gospelkoor. De rapper bracht op 25 oktober nog ‘Jesus Is King’ uit, twee maanden later volgde een kerstalbum.