Dit is de nieuwe vriend van ‘Temptation’-Deborah

Deborah Leemans, bekend door haar desastreuze deelname aan ‘Temptation Island’ met toenmalige vriend Tim, heeft opnieuw de liefde gevonden. Dat laat ze op Instagram weten.

Deborah zal haar deelname aan ‘Temptation Island’ niet snel vergeten. Twee jaar geleden beloofde Tim haar trouw te blijven, maar halverwege het seizoen kon hij zijn gevoelens voor verleidster Cherish niet meer wegstoppen. De trouwplannen die hij had met Deborah, gooide hij daarna meteen overboord. In Dag Allemaal gaf Deborah toe dat ze er dankzij psychologische hulp weer bovenop is geraakt.

Toekomst gevonden

Deborah toont nu haar nieuwe liefde op Instagram. “Na al die tijd alleen te zijn, heb ik eindelijk mijn toekomst gevonden! Ik geloof en vertrouw in onze relatie en kijk er alvast naar uit om de rest van mijn leven te delen met jou”, schrijft ze bij een foto van hun tweetjes. Bruno Van der Haeghen is volgens Het Laatste Nieuws zaakvoerder bij Phone Company in Ninove.