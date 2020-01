BIZAR. Meer dan 10 centimeter lange ‘drakenhoorn’ die uit mans rug groeit shockeert dokters

Een Britse man heeft dokters verbaasd door een meer dan tien centimeter lang kankergezwel dat eruit ziet als een drakenhoorn uit zijn rug te laten groeien. De man had nochtans geen verleden van huidkanker.

Het nachtmerrierelaas van de man werd opgetekend in een medische studie in de British Medical Journal. Het gigantische uitsteeksel van de 50-jarige Brit werd gediagnosticeerd als “cutaan plaveiselcelcarcinoom”, de op één na meest voorkomende soort van niet-melanome huidkanker.

Drie jaar gegroeid

De grootte was zo verbazingwekkend omdat de man geen persoonlijk of familiaal verleden had van huidkanker en niet aan een immuniteitsziekte leed, aldus de onderzoekers van de studie. Bovendien waren er ook geen lymfatische afwijkingen (lymfe is een lichaamsvloeistof die afvalstoffen, eiwitten en witte bloedcellen bevat, nvdr.), die over het algemeen geassocieerd worden met een dergelijke huidkanker. Maar hoewel de meeste gevallen van dit soort huidkanker meteen ontdekt worden en in de kiem worden gesmoord, heeft de man in kwestie het gezwel voor drie jaar laten groeien. Die onachtzaamheid zorgde ervoor dat een klein kwaadaardig moedervlekje veranderde in een gigantisch uitsteeksel – dat ook veel wegheeft van een pompoenstengel.

Door de mazen van het net

Het gezwel moest chirurgisch verwijderd worden, en de verwijderde huid werd vervangen door een stukje huid van zijn dij. De operatie was een succes, maar de dokters verbaasden zich erover dat een man uit de ontwikkelde wereld, met relatief gemakkelijke toegang tot gezondheidszorg, het zo ver had laten komen. “Dit wijst erop dat desondanks de huidige campagnes over huidkanker en strenge gezondheidszorgvoorwaarden, er toch nog mensen door de mazen van het net vallen en dit soort gevallen kunnen voortkomen”, zeggen de onderzoekers.