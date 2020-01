Bekende astronaute: “Aliens bestaan, en misschien zijn ze hier al”

De Britse astronaute Helen Sharman is er zeker van dat aliens bestaan. Meer nog: volgens haar zou het best kunnen dat er op dit moment aliens rondlopen op onze planeet, maar kunnen we die gewoonweg niet zien.

Helen Sharman was de allereerste Britse die een reis naar de ruimte maakte. Ze bracht in mei 1991 als eerst vrouw ooit tijd door in ruimtestation Mir.

Aliens op onze planeet

Volgens de 56-jarige wetenschapster hoeven we niet te twijfelen over het bestaan van aliens. “Aliens bestaan, daar is geen twijfel over mogelijk. Er zijn miljarden sterren in het universum waar verschillende levensvormen wel moeten bestaan. Of ze zoals ons ook uit koolstof en stikstof samengesteld zijn? Misschien niet. Het is mogelijk dat er aliens op onze planeet zijn, maar dat we ze eenvoudigweg niet kunnen zien”, vertelde ze aan Observer Magazine.

Materiële zaken niet van belang

Sharman herinnert zich haar trip naar de ruimte nog levendig. Het leerde haar onder meer beseffen wat het belangrijkste in het leven is. “In de ruimte zijn, leerde me dat niet materiële zaken, maar mensen er echt toe doen. We beschikten over alles wat we nodig hadden: de juiste temperatuur, eten en drinken, en veiligheid. Ik heb geen seconde gedacht aan de materiële zaken die ik op Aarde bezat. Als we over bepaalde delen van onze planeet zweefden, dachten we steeds aan onze geliefden daar beneden”, klinkt het.