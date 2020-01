Waarom je maar niet afvalt

Dit is het jaar dat je die overtollige kilo’s gaat aanpakken. Of het nu de eerste keer is dat je iets aan je gewicht wilt doen, of je een nieuwe poging waagt na een aantal mislukte goede voornemens, wij leggen je uit waarom afvallen moeilijker is dan je initieel zou denken.

Om te beginnen is het belangrijk om te vermelden dat gezond gewichtsverlies niet een uitdaging is die je op enkele weken kunt klaarspelen. Zoiets kost tijd en moeite, zeker wanneer je het jojo-effect wilt vermijden. Die kilo’s die eraf gaan, moeten er toch ook af blijven en niets steeds weer opduiken wanneer het eens een dagje tegenzit.

Wees realistisch in je doelen, want niemand kan zomaar 10 kilo kwijtraken in een maand tijd. De drive die je hebt aan het begin van het jaar om je goed voornemen tot een goed einde te brengen blijft niet eeuwig duren. Vaak is deze wilskracht al sterk gedaald tegen het einde van januari, zeker wanneer je al wat leuke nieuwjaarsfeestjes en etentjes achter de rug hebt. Geen getal op je gewichtsverlies plakken maakt al een groot verschil. Zo kan je elke verloren kilo vieren, in plaats van teleurgesteld te zijn dat je het doel van deze maand weer niet gehaald hebt.

Producten die je helpen afvallen zijn al lang geen taboe meer. Sterker nog, ze zijn tegenwoordig makkelijk te verkrijgen in je supermarkt. Wees dus niet bang voor hulpmiddelen! XL-S Medical Ultra 5, met een actief bestanddeel van natuurlijke oorsprong, Okranol, helpt je door een duwtje in de rug te geven. Zo kan je meer gewicht verliezen dan met een dieet alleen.

Wanneer je slechte eetgewoontes hebt, is de kans groot dat je snel terug in je oude gewoontes valt en bijgevolg ook weer bijkomt. Deze producten staan op zichzelf dus niet garant voor gewichtsverlies, maar zorgen eerder voor een goede begeleiding, ook wanneer het weer wat moeizamer verloopt. Ze zorgen er ook voor dat je makkelijker op gewicht blijft.

Wist je dat: Een cheat day inplannen soms een zeer goed idee is? Wanneer we proberen af te vallen is onze calorie opname een stuk minder. Je metabolisme gaat daarom ook trager werken, waardoor gewicht verliezen ineens een stuk moeilijker verloopt. Een cheat maaltijd kan dit probleem oplossen.

Desondanks is een goede voorbereiding altijd van essentieel belang wanneer je kiest voor gewichtsverlies op lange termijn:

Zet je ontbijt al klaar de avond ervoor . Zo heb je geen excuus dat er niet genoeg tijd is om een gezond ontbijtje klaar te maken voordat je naar het werk vertrekt. Beter nog, met een evenwichtig ontbijt zal je ook minder snel honger krijgen voor het middageten en dat zorgt voor minder ongezonde tussendoortjes.

Eet nog een snack of kleine maaltijd als vieruurtje , zo heb je minder snel honger als je terug onderweg bent naar huis. Al die verleidingen in het treinstation worden al gauw minder aantrekkelijk.

Neem altijd gezonde snacks mee voor onderweg . Of je nu gewoon op je werk zit, of een dagje eropuit, iets bij de hand hebben om te eten is altijd voordelig. Kies voor een paar stukken lekker fruit en ditch die chocoladerepen in de automaat, op je werk of aan tankstations.

Meal prep is een goede strategie als je van jezelf weet dat je in de avond nooit de fut hebt om zelf nog een maaltijd klaar te maken. In plaats van kant en klare maaltijden of een snel bezoekje aan de frituur, kan je in het weekend al wat maaltijden voorbereiden voor tijdens de week. Op die manier hoef je het enkel maar op te warmen. Geen excuses meer!

Conclusie: Bestel nu XL-S Medical Ultra 5 Gezond Gewichtsverlies met 30% korting op farmaline.be.