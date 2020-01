WTA Auckland – Andere opponente voor Alison Van Uytvanck in eerste ronde

De Duitse Laura Siegemund (WTA 75) is uiteindelijk de tegenstandster van Alison Van Uytvanck (WTA 47) in de eerste ronde van het WTA-toernooi in het Nieuw-Zeelandse Auckland (hard/275.000 dollar). Bij de loting was Van Uytvanck eerder aan het Kroatische tweede reekshoofd Petra Martic (WTA 15) gekoppeld. Na het forfait van de Letse Jelena Ostapenko (WTA 45) brachten de organisatoren wijzigingen aan in de hoofdtabel. Martic treft uiteindelijk een kwalificatiespeelster. Van Uytvanck staat tegenover Siegemund. Ze versloeg de Duitse al tweemaal, al dateren die twee partijen van 2011 en 2012.

Kirsten Flipkens (WTA 71) ontmoet Eugenie Bouchard (WTA 180). Vorig jaar was de Kempense te sterk voor de Canadese in de eerste ronde in Indian Wells.

Greet Minnen (WTA 110) en Ysaline Bonaventure (WTA 117) proberen zich maandag te verzekeren van een stek op de hoofdtabel. Yanina Wickmayer (WTA 92) sneuvelde in de eerste kwalificatieronde.

