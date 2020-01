Weerbericht – Droog met opklaringen

Zondag begint de dag droog met hier en daar brede opklaringen. In de loop van dag wordt de bewolking dominant en blijft het op een lokaal spatje regen droog. De maxima liggen tussen 3 of 4 graden in Hoog­ België en 7 à 8 graden aan zee. Er waait een zwakke tot soms matige zuidwestenwind. Zondagavond en -nacht wordt het overwegend zwaarbewolkt en blijft het op een lokaal spatje regen droog. In de Ardennen vormt er zich in de loop van de nacht mist die kan aanvriezen. Minima van ­2 tot +1 graden in de Ardennen en van 1 tot 4 graden in de andere streken.

Maandagochtend is het waarschijnlijk grijs met lage wolken in de meeste streken en mogelijk mist in het oosten. Het ochtendgrijs lost geleidelijk op en maakt in de namiddag plaats voor zonnige perioden. Maxima van 2 tot 6 graden.

Een zwakke storing die ’s nachts het land is doorgetrokken, verlaat dinsdagochtend het oosten van het land. Daarna verwacht het KMI in de westelijke helft van het land enkele opklaringen. Na de middag wordt het wisselvallig met opklaringen en wolkenvelden waaruit, vooral in het westen, enkele buien kunnen vallen. Maxima van 4 tot 9 graden.

Woensdagochtend is het zwaarbewolkt tot betrokken met enkele perioden van regen of buien. Ook na de middag blijft er veel bewolking maar neemt de kans op neerslag geleidelijk af vanaf het westen. Maxima van 8 tot 12 graden. De zuidwestenwind waait eerst matig en aan zee vrij krachtig, later overal matig.

bron: Belga