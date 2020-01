Vliegen en Gille verliezen het dubbelspel, Groot-Brittannië pakt overwinning

Sander Gille en Joran Vliegen hebben vandaag het beslissende dubbelspel in de tweede groepswedstrijd van België tegen Groot-Brittannië op de ATP Cup verloren. Het dubbelduo moest in Sydney na één uur en 34 minuten tennis in twee sets (6-3 en 7-6 (9/7)) de duimen leggen voor de Britten Jamie Murray en Joe Salisbury. Door die nederlaag verliest België de ontmoeting met 2-1. Eerder op de dag versloeg Steve Darcis (ATP 157) Cameron Norrie (ATP 53) in twee sets (6-2 en 6-4). David Goffin (ATP 11) verloor in twee sets (6-4 en 6-4) van Daniel Evans (ATP 42).

België begon de ATP Cup donderdag met een makkelijke 3-0 zege tegen Moldavië. Groot-Brittannië verloor vrijdag haar eerste duel met 2-1 van Bulgarije. België en Groot-Brittannië delen nu de tweede plaats in groep C, met elk één punt. Bulgarije leidt de groep met twee punten. De Bulgaren wonnen vandaag ook hun tweede groepswedstrijd, met 2-1 tegen Moldavië. Dinsdag staat de laatste groepswedstrijd voor de Belgen op het programma, tegen Bulgarije.

De zes groepswinnaars en twee beste tweedes plaatsen zich voor de knock-outfase. De finale volgt op 12 januari, een week voor de start van de Australian Open (20 januari-2 februari). Elke ontmoeting bestaat uit twee enkelspelen en een dubbelspel, waarbij twee gewonnen sets volstaan voor de zege.

Bron: Belga