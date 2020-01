Parket heeft wetsarts en gerechtelijk lab ter plaatse gestuurd

Het parket Halle-Vilvoorde heeft een wetsarts en het gerechtelijk lab van de federale politie aangesteld na de vondst van het lichaam van Frederik Vanclooster. “Zij gaan ter plaatse voor hun vaststellingen en zullen ons nadien opnieuw contacteren”, zegt parketwoordvoerder Gilles Blondeau. Frederik Vanclooster was verdwenen na een nieuwjaarsfuif in de Kruitfabriek, aan de Steenkaai in Vilvoorde. De voorbije dagen vonden in Vilvoorde en in het kanaal Brussel-Schelde verschillende zoekacties plaats naar de jongeman. Deze voormiddag troffen duikers van de brandweer dan zijn lichaam aan in het water, in de directe omgeving van de Kruitfabriek.

bron: Belga